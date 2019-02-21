НАБУ нашло проявление украинской коррупции в 65 странах мира

Национальное антикоррупционное бюро нашло проявление украинской коррупции в 65 станах мира.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

«Почти полтысячи запросов о международной правовой помощи направило Национальное антикоррупционное бюро Украины в компетентные органы других государств. Из них только во II полугодии 2018 года - 118, из которых на 52 дан ответ. Цель запросов - выяснить обстоятельства совершения коррупционных преступлений, в результате которых нанесен ущерб интересам Украины», - говорится в сообщении.

В НАБУ объясняют, что большинство коррупционных схем связанных с деятельностью государственных предприятий и реализацией национальных проектов, предполагает участие компаний, зарегистрированных за рубежом.

«Обычно эти компании исполняют роль посредников, которые оставляют у себя львиную долю доходов государственных компаний. В дальнейшем организаторы схем легализируют эти средства и тратят их на собственные нужды, в том числе для финансирования политических проектов. Эти детали детективы НАБУ выясняют во время досудебных расследований», - отмечают в бюро.

НАБУ и САП предварительно подсчитали, что из-за коррупции, в которой задействованы иностранные контрагенты, государственным интересам нанесен ущерб на сумму около 7 миллиардов гривен. Такие данные приводятся в отчете о деятельности НАБУ по II полугодие 2018 года.

Напомним, подавляющее большинство граждан Украины не доверяют ни власти, ни судам, ни новым антикоррупционным органам.