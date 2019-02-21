Николаевская налоговая милиция на Полтавщине изъяла табака для кальянов на 2 миллиона гривен

Налоговая милиция николаевского управления ГФС на Полтавщине ликвидировала незаконный склад табака для кальянов.

Об этом сообщили в Главном управлении ГФС в Николаевской области.

«Во время расследования уголовного производства по части 1 статьи 204 Уголовного кодекса Украины установили, что на одном из складов в Полтавской области хранят табак для кальянов иностранного производства, на котором нет марок акцизного налога Украины и который ввезен на территорию Украины вне таможенного контроля», - сообщили в ГФС.

Табак массово реализовывался по территории всей Украины через специализированный интернет-ресурс. По результатам санкционированного обыска изъяли 13 тысяч 55 пачек табака для кальянов стоимостью почти 2 миллиона гривен.

Напомним, что ранее николаевские налоговики обнаружили контрабандный табак в 30 кальянных города.