Суд подтвердил компенсацию экс-главе ГАИ Николаева – по вине прокуроров из госбюджета взыщут четверть миллиона гривен

Апелляционный суд Николаевской области оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании с государства 250 тысяч гривен.

Об этом сообщают «Новости-N».

Прокуратура подала апелляционную жалобу на решение суда, согласно которому необходимо взыскать с государства в пользу экс-начальника ГАИ Николаева Вячеслава Романова 250 тысяч гривен. Выслушав всех участников сторон, коллегия судей приняла решение отказать прокуратуре в удовлетворении жалобы и оставить в силе решение суда первой инстанции.

Ранее, несмотря на все старания прокурора, суд, разобравшись в материалах дела, признал Вячеслава Романова полностью невиновным, а по показаниям матери на суде первой инстанции и вовсе выходило, что именно она скрывала факт ДТП в течение года, пока виновник аварии регулярно выплачивал деньги на лечение сына. Сейчас прокурор, который вел это дело, работает в адвокатуре.