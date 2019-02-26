Дочери николаевского полицейского нужна помощь в борьбе с лимфомой

Фото: Иллюстрация из интернета Дочери майора николаевской полиции Елене Оришаке необходима помощь в борьбе с тяжелым заболеванием.

Об этом сообщают в патрульной полиции.

Так, руководство роты патрульной службы полиции особого назначения «Николаев» ГУНП в Николаевской области обращается с просьбой об оказании помощи сотруднику подразделения, майору полиции Геннадию Оришаке, инспектору взвода №1, у несовершеннолетней дочери которого диагностировали лимфому. Сейчас Елена Оришака находится в киевской больнице в тяжелом состоянии.

Карта ПриватБанка: 5168742722259540 - Оришака Геннадий Васильевич - отец.