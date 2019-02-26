Тячевская местная прокуратура через суд отменила государственный акт на право постоянного пользования земельными участками площадью 1488 гектаров.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

Одно из местных предприятий на безвозмездной основе использовало 1488 гектаров земель сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной формы собственности. Рыночная стоимость указанного земельного участка составляет более 401 миллиона гривен.

Также предприятие присвоило недвижимое имущество, расположенное на указанных землях. При этом оформлять правоустанавливающие документы на данный участок и платить за него в местный бюджет предприятие отказалось. Из-за этого прокуратура обратилась в суд, который постановил вернуть земли в государственную и коммунальную собственность.

Напомним, ранее прокуратура Николаевской области добилась, чтобы осудили руководительницу кружка «Взрослей на здоровье».

Справка:

14/88 – кодовый лозунг (подчас также употребляющийся в качестве приветствия или подписи) у белых националистов. Число 14 может означать лозунги длиной в 14 слов, придуманные Дэвидом Лэйном, членом организации белых сепаратистов «The Order». Число 88 является закодированным приветствием «Heil Hitler!», поскольку буква «H» стоит в латинском алфавите восьмой. В связи с этим сочетания цифр 1488 пытаются всячески избегать.