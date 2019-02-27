Николаевцы за льготный период растаможили 1269 «евроблях» и заплатили за них 75 миллионов гривен

В льготный период Николаевская таможня ГФС оформила 1269 автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Николаевской области.

За эти автомобили оплатили в бюджет 75,2 миллиона гривен. Это автомобили, ввезенные на таможенную территорию Украины в период с 1 января 2015 года до 25 ноября 2018 года и помещенные в таможенные режимы транзита или временного ввоза.

Из оформленного количества 1261 автомобиль (99,3% от общего количества растаможенных авто) находились на территории Украины с нарушением сроков и условий таможенных режимов временного ввоза и транзита. Сумма добровольного взноса составила свыше 10,7 миллионов гривен (по 8,5 тысяч гривен за каждое авто).

Напомним, что ранее в Николаеве задержали брокера, который пообещал за $350 долларов дешевле растаможить «евробляху».