Благодаря николаевским нардепам НАБУ закрывает все дела о незаконном обогащении

Иллюстрация из интернета В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что лишение уголовной ответственности за незаконное обогащение открывает чиновникам возможности для злоупотреблений и предоставляет индульгенцию на совершение уголовных коррупционных правонарушений.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Напомним, что ранее Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении – этого добивались николаевские нардепы.

В ведомстве считают, что такой шаг является политически мотивированным и противоречит обязательствам Украины по ратифицированной Конвенции ООН против коррупции и договоренностям с Международным валютным фондом и Европейским Союзом.

«Подобные споры о якобы неконституционности редакции статьи имели место и в Литве. Однако, рассмотрев этот вопрос, литовский Конституционный Суд признал норму «незаконное обогащение» соответствующей Основному Закону государства. Отметим, что эта норма в Литве гораздо жестче украинской редакции. Ее действие распространяется не только на физических, но и на юридических лиц. В частности, статья предусматривает, что лицо, которое на основе вещного права владеет имуществом стоимостью более 500 минимальных размеров прожиточного минимума (более 19,5 тысяч евро) и знало или должно было знать, что данное имущество не могло быть приобретено за счет законных доходов, подлежит наказанию в виде штрафа или ареста, или тюремного заключения на срок до 4 лет с обязательной конфискацией собственности», - пишут в ведомстве.

В НАБУ заявляют, что страх ответственности в преддверии начала работы Высшего антикоррупционного суда Украины, который будет рассматривать дела от НАБУ и САП в том числе и с этой квалификацией, включил своеобразные политические механизмы регуляции.

Сейчас детективы НАБУ расследуют факты незаконного обогащения на общую сумму более полумиллиарда гривен в пределах 65 уголовных производств. Среди лиц, происхождение состояния которых вызывает вопросы на предмет законности источников происхождения, - немало судей, прокуроров, народных депутатов, бывших и действующих руководителей органов государственной власти.

«Решение КС означает, что все уголовные производства в части, касающейся незаконного обогащения этих лиц, будут закрыты. Так же как и дела, которые уже слушаются в суде. Речь идет о главе Государственной аудиторской службы (обвиняется в незаконном обогащении почти 10 миллионов гривен), военного прокурора сил АТО (почти 3 миллиона гривен незаконного обогащения), судьи с Луганщины (более 13 миллионов гривен), министра инфраструктуры (более 4 миллионов гривен). Возобновить расследование относительно фигурантов всех 65 уголовных производств, а также подозреваемых и обвиняемых по уже установленным фактам незаконного обогащения (в случае возврата соответствующей статьи в УК) будет невозможным, ведь закон не имеет обратной силы. Поэтому приобретенное имущество по умолчанию будет считаться законным, безотносительно к источникам его происхождения», - объясняют в НАБУ.

В бюро подчеркивают, что такой ход событий не соответствует общественным интересам и требованиям очистки власти от коррупции.

«Принятое решение Конституционного Суда - это шаг назад в антикоррупционной борьбе Украины и шаг навстречу реванша старой системы», - отмечается в заявлении.

Напомним, что 12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов. Их интересы в суде представлял парламентарий от «Народного фронта» Павел Пинзеник. Подписи под представлением также поставили пять николаевских нардепов: Артём Ильюк, Игорь Бриченко, Тарас Креминь, Борис Козырь и Вадим Пидберезняк.