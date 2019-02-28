На уход за шестью скверами Николаева департамент ЖКХ планирует потратить более ₴6 миллионов

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить 6,4 миллиона гривен на уход за шестью скверами.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок Prozorro.

Согласно данным ресурса, два тендера чиновники объявили 21 февраля, еще четыре – 22 февраля. Общая сумма закупки услуг по уходу за скверами составляет 6 миллионов 485 тысяч гривен. Конечный срок подачи тендерных предложений: 11 -12 марта 2019 года. Срок оказания услуг по всем объектам - 31 декабря 2019 года.

Так, за уход за объектом благоустройства: сквер «Вербочка» с пляжем «Прибой» подрядчик получит 2,9 миллиона гривен. Необходимо будет ухаживать за 62 300 м2. Согласно техническому заданию, в обязанности подрядчика будет входить: очистка территории от мусора и грязи; подметание дорожек; очистка дорожек от снега; очистка дорожек от льда; посыпки дорожек и лестниц в период гололеда; очистка газонов от опавших листьев и мусора; уход за газонами; уход за деревьями; уход за пляжем «Прибой»; проведение анализа воды и получения санитарно-эпидемиологического заключения; услуги по аварийно-спасательному обслуживанию рекреационных зон в период массового отдыха людей, а также услуги по водолазному обследованию дна акватории пляжа.

Второй тендер касается ухода за объектом благоустройства: сквер «Совет Европы» с фонтанами, водопроводами и цветниками, общей площадью 12 882 м2. За предоставление услуги подрядчик получит 925 тысяч гривен. Подрядчик должен будет заниматься очисткой территории от мусора и грязи; подметать дорожки; очищать плиты от травы и грязи; очищать дорожки и лестницы от снега и льда; посыпать их в период гололеда песчано-солевой смесью; очищать урны от мусора, а также мыть и красить; очищать газоны от опавших листьев и мусор. Помимо этого, подрядчик должен будет ухаживать за деревьями, кустарниками, цветниками, газонами, а также содержать фонтаны, водопровод и памятник.

Также ДЖКХ готов отдать 780 тысяч гривен за уход за объектом благоустройства: сквер «Каскадный» с фонтаном. Общая площадь территории 11 307 м2. Помимо уборки и очистки территории от мусора, грязи и снега, подрядчик должен будет следить за деревьями, живыми изгородями и газонами, а также содержать фонтан.

750 тысяч гривен может получить подрядчик за уход за сквером им. Ю.И. Макарова с фонтаном, водопроводом и цветниками, общей площадью 8 808 м2 . Кроме стандартной уборки территории, подрядчик должен ухаживать за деревьями, живыми изгородями, кустарниками, цветниками и газонами, а также содержать фонтан и водопровод.

Следующий тендер касается ухода за сквером «Каштановый», а также памятником и фонтаном на его территории. Общая площадь объекта – 5 984 метра квадратных. Департамент ЖКХ готов отдать за эти работы 820 тысяч гривен. Помимо очистки территории от мусора и грязи, подметания дорожек, а также очистки территории от снега и льда, посыпки территории песчано-солевой смесью во время гололеда, подрядчик должен ухаживать за деревьями, хвойными, газонами, а также содержать фонтан и памятник.

За уход сквера имени Чорновола, общей площадью 1 132 м2 департамент готов заплатить подрядчику 310 тысяч гривен. Помимо уборки и чистки территории, подрядчик обязуется ухаживать за живыми изгородями, за цветами в вазах, газонах и содержать фонтан.

Напомним, что в Николаеве в 2018 году департамент жилищно-коммунального хозяйства завысил площадь территории сквера с пляжем и переплатил за ее уборку частной фирме более 300 тысяч гривен. Речь идет о сквере «Вербочка» с пляжем «Прибой».