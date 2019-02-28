Компания скандального Гладковского будет поставлять в ВСУ броневики «Барс-8»

Компания «Богдан Моторс», бенефициаром которой является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, будет поставлять броневики «Барс-8» Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщается на сайте компании.

Сейчас завершили программу государственных испытаний, которая продолжалась более двух лет. В ходе испытаний «Барс-8» успешно прошел все этапы: ходовые испытания, прохождение бродов, преодоление бездорожья, подъемов и спусков, удобство десантирования, ведения огня, испытания подрывом, баллистическую стойкость.

«Экономическая правда» уточняет, что броневик разработан на базе пикапа американской компании «Ram» (подразделения Fiat Chrysler Automobiles).

В январе 2018 года стало известно, что из 50 доставленных на фронт санитарных автомобилей «Богдан-2251» 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод. Позже стало известно, что скандальные «Богданы» ремонтируют за государственные средства. В январе 2019 года «Богдан Моторс» подписала новый контракт с Министерством обороны на поставку санитарных машин «Богдан 2251» в Вооруженные силы.

Бенефициаром корпорации «Богдан Моторс» является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс. Ранее его бизнес-партнером в корпорации был президент Петр Порошенко.

Ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности.