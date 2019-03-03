Фонд Порошенко перечислил ₴3 миллиона в бюджет Николаева на реконструкцию Соборной площади

— Мы связались с фондом Порошенко. Мы подписали договор, вначале меморандум, потом договор, и фонд перечислил на бюджет Николаева 3 миллиона гривен. Там есть некоторые проволочки бюджетного характера - эти деньги упали на «котловой счет». Их нужно перераспределить депутатам городского совета на площадь, чтобы могли ними воспользоваться. Но 3 миллиона есть, они перечислены, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что ранее в Николаевской мэрии показали проект новой Соборной площади: с фонтанами и «не колхозной» диодной плиткой. В начале сентября в Николаеве на Соборной площади проводили геологоразведочные работы для ее реконструкции.

Как известно, в прошлом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.

23 мая во время своего визита в Николаев президент Петр Порошенко пообещал подарить «несколько миллионов» на реконструкцию Соборной площади.

В Николаевском городском совете обсудили варианты реконструкции площади Соборной и хотят на месте демонтированного памятника Ленину установить фонтан, на реализацию задуманного необходимо от 35 до 100 миллионов гривен.

В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года.

Однако позже, городской голова Александр Сенкевич стал сомневаться, что реконструкцию Соборной площади удастся закончить до празднования Дня города в 2019 году.