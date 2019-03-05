Жительница Николаева возмутилась, что ей прислали платежку за свет, на которой ничего не видно

В Николаеве местной жительнице прислали платежку за потребленную электроэнергию, на которой из-за плохого качества печати ничего не видно.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на почту редакции «Преступности.НЕТ».

Платежку разделили на две части: в одной из них, судя по всему, счет за поставку электроэнергии, а во второй – за распределение.

«Вот такие платежные документы были направлены нам для оплаты. Эти «платежки» я нашла в парадной своего дома на улице Крылова. Понять что это, какая квартира, какие банковские реквизиты, какой лицевой счет – невозможно, кроме информации, что если не заплачу, то будет пеня».

«О том, что это «Николаевоблэнерго», понятно по адресу улица Пограничная, 94. Человек, который распечатывал эти «платежки», наверняка хорошо осознавал, что они нечитаемые, что оплатить по ним невозможно. Но получается, что теперь это проблема потребителя. Да, можно сказать, что вся информация есть в личном кабинете на сайте. А все могут её получить? Пожилые люди, люди у которых нет интернета и компьютера?» - отмечено в письме.

Напомним, что ранее в Николаеве возникли длинные очереди из-за изменений в оплате за электричество.