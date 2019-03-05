Компания «Bugatti» представила самый дорогой автомобиль в мире, который стоит 11 миллионов евро

Французская компания «Bugatti», которая входит в группу «Volkswagen», на Женевском автосалоне представила автомобиль La Voiture Noire, стоимость которого составила 11 миллионов евро.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Автомобиль представлен в единственном экземпляре и стал самым дорогим в мире. Модель уже продали, имя покупателя не разглашается.

«Двухдверный автомобиль с захватывающим дух кузовом особенно элегантен благодаря использованию глубокого черного углеродного волокна», - говорится в сообщении «Bugatti».

Также в Женеве компания показала автомобиль «Chiron Sport 110 ans Bugatti» - специальный выпуск марки этого спорткара – лимитированная серия из 20 автомобилей, приуроченная к 110-летию марки.

Напомним, что ранее Tesla показала изнутри, как собирается электромобиль Model 3.