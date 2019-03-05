В рейтинг Forbes попали семь украинских олигархов, в том числе и владелец николаевского завода

В ежегодный рейтинг миллиардеров издания Forbes, как и в прошлом году, вошли 7 украинских бизнесменов.

Об этом со ссылкой на Forbes сообщает «Цензор.НЕТ».

По подсчетам составителей рейтинга, самым богатым украинцем остается Ринат Ахметов: за год его состояние выросло на $500 миллионов и достигло $6 миллиардов, что позволило ему подняться с 334 на 272 строку рейтинга.

За ним с большим отрывом идут Константин Жеваго с $1,5 млрд (1511 место), Юрий Косюк и Виктор Пинчук (по $1,4 миллиарда, 1605 место).

Геннадий Боголюбов занял 1818 место рейтинга с капиталом $1,2 миллиарда, Игорь Коломойский с $1,1 млрд занял 1941 место, Вадим Новинский занял 2057 место с капиталом в $1 млрд. Напомним, что Новинский владеет «Николаевской верфью СМГ» (бывший «Черноморский судостроительный завод»).

Планка вхождения в рейтинг составляет капитал в $1 миллиард. Всего в рейтинг в этом году вошли 2 124 миллиардера, что на 55 меньше, чем годом ранее. Второй год подряд ежегодный рейтинг богатейших людей планеты возглавляет глава компании Amazon Джефф Безос. Состояние Безоса оценили в $131 млрд, что на $19 млрд больше, по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что ГПУ через суд просит вернуть государству акции подконтрольного олигарху Новинскому «Черноморского судостроительного завода».