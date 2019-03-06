«На 10% дороже, чем в прошлый раз»: Минобороны у монополиста закупило армейского обмундирования на треть миллиарда

Фото - иллюстрация Министерство обороны Украину 4 марта по результатам тендеров заключило три соглашения с ООО «Темп-3000» касательно поставки индивидуального обмундирования на общую сумму 331 миллион 680 тысяч гривен.

Об этом со ссылкой на «Prozorro» пишут «Наші Гроші».

Согласно условиям договора, к июлю 2019 года должны поставить:

20 тысяч бронежилетов «Корсар м3с-1-4» 4 класса защиты в маскировочном рисунке ММ-14 (Украинский пиксель) с комплектом итогов по 8 тысяч 811 гривну. При этом, осенью 2018 года армия заказывала у этой фирмы такие бронежилеты на 9% дешевле - по 8 тысяч 82 гривны.

28 тысяч чехлов к бронежилетам «Корсар м3с-1-4» 4 класса защиты в маскировочном рисунке ММ-14 с комплектом итогов по 3 тысячи 168 гривен. Осенью 2018 года они стоили в другом цвете Coyote на 11% дешевле - по 2 тысяч 860 гривен.

21 тысячу 200 пулезащитных шлемов «Каска-1М» 1а класса защиты по 3 тысячи 149 гривен. Осенью 2018 года эта фирма продавала их Минобороны по 2 тысячи 890 гривен, то есть на 9% дешевле.

В нынешних торгах никто больше не участвовал, поэтому победитель получил все подряды без конкуренции, не снижая цену предложений. В конце концов сумма сделок оказалась лишь на 0,02% ниже общей ожидаемой стоимости закупки в 331 миллион 750 тысяч гривен.

Компания «Темп-3000» Тамары Романчук, Юрия Евтушенко и Романа Балченко с начала боевых действий в Донбассе является крупнейшим поставщиком бронежилетов и касок для силовых ведомств Украины. С тех пор она получила государственных заказов на 3 миллиарда 290 миллионов гривен.

Напомним, что нынешнего первого заместителя главы Николаевского горсовета Андрея Дадиверена также связывали с этим коррупционным скандалом. По утверждению журналистов-расследователей, будучи врио директора департамента госзакупок Минобороны, якобы, именно Дадиверин подписал покупку 17 тысяч некачественных бронежилетов для бойцов АТО. Позже Андрей Дадиверин открестился от этой недобросовестной закупки некачественной защитной экипировки, отмечая, что работал в министерстве с мая 2013 года по март 2014 года.