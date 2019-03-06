Жителя Вознесенска не пускали за границу, пока он не выплатил 83 тысячи гривен алиментов

В Вознесенске местному жителю разрешили выехать за границу только после того, как он выплатил алименты и штраф на общую сумму более 83 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного территориального управления юстиции в Николаевской области.

Мужчина не платил алименты 8 лет и за долги ему запретили выезд за границу.

- Сумма, которую уплатил вознесенец, составила более 55 тысяч гривен, но учитывая, что задолженность длится уже более 3 лет, то дополнительно с должника взыскали еще 50% штрафа от суммы долга. Эти средства также направлены в пользу ребенка, можно сказать, что это определенная компенсация за предыдущие годы, - отметил начальник Главного территориального управления юстиции в Николаевской области Роман Возняк.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевец 16 лет не платил за воду и задолжал 42,5 тысячи гривен.