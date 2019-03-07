Две трети украинцев считают, что государство мешает развитию малого и среднего бизнеса, - опрос

Две трети опрошенных социологической группой «Рейтинг» склонны считать, что государство мешает деятельности малого и среднего бизнеса в Украине.

Об этом сообщается на сайте «Рейтинга».

Лишь 7% полагают, что власти способствуют развитию предпринимательства, и 14% - что они пока не вмешиваются в деятельность предпринимателей. Несколько чаще с мнением, что государство мешает деятельности бизнеса в Украине, соглашались жители южного макрорегиона и менее обеспеченные опрошенные.

Также сообщается, что почти 40% украинцев хотели бы иметь собственное дело, еще 10% уже являются владельцами своего бизнеса. 57% полагают, что нужно оставить упрощенную систему налогов, поскольку она стимулирует развитие бизнеса. Лишь 19% поддерживают ликвидацию такой налоговой системы, ведь она позволяет уклоняться от налогов.

Всего во время исследования опросили 2500 респондентов, ошибка репрезентативности исследования – не более 2%.

Напомним, что в 2018 году 70% николаевцев полагали, что им недостаточно платят денег на работе.