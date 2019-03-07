Исполком горсовета Николаева согласовал отчет о выполнении бюджета города за 2018 год – около ₴255 миллионов остались не использованными

В четверг, 7 марта, члены исполнительного комитета Николаевского горсовета согласовали проект решения «Об утверждении отчета об исполнении городского бюджета города Николаева за 2018».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Согласно проекту решения, доходы за 2018 год составили в общей сумме 4 миллиарда 595 миллионов 852 тысячи 675 гривен ,77 копеек из них по общему фонду 4 миллиарда 484 миллиона 672 тысячи 239 гривен, 96 копеек и по специальному фонду 1 миллиард 111 миллионов 804 тысячи 35 гривен, 81 копейка.

По расходам в общей сумме 4 миллиарда 657 миллионов 223 тысячи 808 гривен, 31 копейка, из них по общему фонду 3 миллиарда 957 миллионов 655 тысяч 508 гривен, 68 копеек и по специальному фонду 699 миллионов 568 тысяч 299 гривен.

У членов исполкома в свою очередь возник ряд вопросов. Так, Александр Садыков поинтересовался, какая сумма неиспользованных средств, по словам директора департамента финансов Веры Святелик – это около 255 миллионов гривен.

Также его интересовал вопрос по выделению 20 миллионов гривен на установку пожарную сигнализацию в садиках и школах, а именно во всех ли учебных заведениях установлено оборудование. По словам, начальника управления УКСа Романа Бохина, на 2018 год в плане было установить сигнализацию в 26 школах, в 12 детских садах, 3 дома творчества. Удалось освоить 16 миллионов гривен. На этот год предусмотрено еще 8 учебных заведений. К тому же, члены исполкома спросили, к какому году удастся обеспечить все учебные заведения пожарными сигнализациями. Мэр Александр Сенкевич отметил, что не скоро, так, как в Николаеве 151 учебное заведение.

Александр Садыков спросил, почему из выделенных 10 миллионов на работы по предотвращению подтопления в поселке Горького по факту использовано только 1,6 миллионов гривен. На что мэр отметил, что подтопление исчезло. При этом, вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец добавил, что проект по предотвращению подтопления слишком «сырой» и его нужно переделывать.

Помимо этого, Садыков интересовался, действительно ли с благотворительного фонда Президента Петра Порошенко перечислено 3 миллиона гривен в бюджет Николаева на реконструкцию площади Соборной. Вера Святелик данную информацию подтвердила, по ее словам деньги зашли 1 марта, на котловой счет – на счет горбюджета, другие поступления. Мэр Александр Сенкевич отметил, что для этих денег будет открыт новый счет, чтобы перечислить туда деньги, которые пойдут на реконструкцию. Также он напомнил, что до сих пор не отыгран тендер по подрядчику.

К тому же, у членов исполкома возникли вопросы к закупке управление образования системы по уборке за 30 тысяч гривен. По словам начальника гороно Анны Лычко, на это были выделены деньги нардепа, но тендер на закупку еще не проводился. Как объяснил главврач БСМП и член исполкома Александр Демьянов, это хорошая цена для двухведерной системы уборки.

В итоге, члены исполкома безоговорочно поддержали данный вопрос. Теперь отчет должен пройти общественные слушания.

Напомним, что ранее на сессии городского совета житель поселка Горького Василий Предвичный попросил прекратить укладку дренажной системы, поскольку по мнению жителей проблемы с подтоплением уже нет. Представители инициативной группы поселка Горького в Николаеве отмечают, что согласно проведенному опросу местных жителей большинство из них за проведение работ по строительству дренажного коллектора.

Отметим, что согласно открытым данным в публичных закупках «Prozorro» тендер на строительство дренажного коллектора выиграла фирма «Житлопромбуд-8». Договор с департаментом ЖКХ был подписан в сентябре 2017 года, а предполагаемая дата окончания работ - 25 декабря 2019 года.

Так, ожидаемая стоимость выполнения работ составляла - 14 миллионов 621 тысяча 628 гривен, в свою очередь, фирма-победитель согласилась выполнить работы за 14 миллионов 469 тысяч 88 гривен. Однако в ноябре 2017 года были внесены изменения в договор, исходя из которых сумма ремонта уменьшилась на 1 миллион 47 тысяч 79 гривен и 65 копеек. Добавим, что согласно данным, опубликованном на портале использования публичных средств показано, что «Житлопромбуд-8» 22 июня 2018 года уже получил от департамента ЖКХ 431 тысячу 995 гривен.

Ранее сообщалось, что департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевской области объявил тендер на строительство дренажного коллектора для защиты от подтопления поселка Горького в Николаеве, предварительно оценив такие работы в 10 миллионов гривен.

Также сообщалось, что благотворительный фонд Петра Порошенко выделил 3 миллиона гривен на реконструкцию Соборной площади в Николаеве.

Напомним, что ранее в Николаевской мэрии показали проект новой Соборной площади: с фонтанами и «не колхозной» диодной плиткой. В начале сентября в Николаеве на Соборной площади проводили геологоразведочные работы для ее реконструкции.

Как известно, в прошлом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.

23 мая во время своего визита в Николаев президент Петр Порошенко пообещал подарить «несколько миллионов» на реконструкцию Соборной площади.

В Николаевском городском совете обсудили варианты реконструкции площади Соборной и хотят на месте демонтированного памятника Ленину установить фонтан, на реализацию задуманного необходимо от 35 до 100 миллионов гривен.

В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года.

Однако позже, городской голова Александр Сенкевич стал сомневаться, что реконструкцию Соборной площади удастся закончить до празднования Дня города в 2019 году.