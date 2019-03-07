Депутат облсовета заявил, что в школу на Николаевщине на субвенцию нардепа купили парты в два раза дороже

иллюстрация из Интернета Депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь заявил, что в Новобугскую общеобразовательную школу №7 закупили парты по завышенной цене, для чего пришлось отменить результаты первого тендера и провести повторный.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Первый тендер на закупку парт в Новобугскую школу провели летом, 2018 года. Заказчиком 78 комплектов антисколиозных одноместных парт и стульев выступило коммунальное учреждение «Новобугский районный центр по обслуживанию образовательных учреждений», которое находится под руководством отдела образования Новобугской райгосадминистрации. Изначальная сумма тендера – 585 тысяч гривен. На торги подались четыре ФЛП (физическое лицо предприниматель - ПН). По итогу тендера выиграло ФЛП «Ткаченко Александр Иванович», но торги отменили с формулировкой «невозможность устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам публичных закупок».

Через месяц на «Prozorro» публикуется еще один тендер. На этот раз это же КУ заказывает уже 26 комплектов парт общей стоимостью 1 миллион 29 тысяч 600 гривен. На торги подались три фирмы – ООО «Мебельные технологии», ФЛП «Розмарица Андрей Васильевич» и то же ФЛП, которое выиграло прошлые торги - «Ткаченко Александр Иванович». По итогам тендера победителем выбрали «Мебельные технологии».

Депутат Александр Бондарь заявил, что стоимость парт при повторном проведении торгов была завышена. При первом тендере комплект стоил 1700 гривен, однако на повторных торгах аналогичный комплект покупался уже на сумму 2500 гривен.

«Я тогда и сейчас настаиваю - стоимость завышена. Мною, в тот период было указано, что такой комплект стоит 1200 гривен. Как факт, в феврале 2019 года, мной и семьей Чаюк-Чупира, без какой-либо скидки, был куплен аналогичный комплект «парта/стул» по цене -1400 гривен», - сообщил Бондарь.

Также Александр Бондарь отметил, что парты были куплены за средства целевой субвенции народного депутата и местного бюджета. В комментарии «Преступности.НЕТ» Бондарь сообщил, что это субвенция нардепа Андрея Вадатурского.

Стоит отметить, что ООО «Мебельные технологии» участвует и побеждает в большинстве торгов, которые проводятся в Николаеве и области. Исходя из данных на сайте Clarity Project, услугами этого предприятия пользовались в Баштанке, Березнеговатом, Казанке, Вознесенске, Арбузике и в самом Николаеве.

Напомним, в Николаеве департамент жилищно-коммунального хозяйства завысил площадь территории сквера с пляжем и переплатил за ее уборку частной фирме более 300 тысяч гривен.