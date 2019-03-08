Средняя зарплата на Николаевщине составила почти 8,6 тысяч гривен, - управление статистики

В Николаевской области в январе 2019 года средняя зарплата составила 8 тысяч 577 гривен, что на 15,9% меньше, чем в декабре, и на 21,4% больше, чем в январе 2018 года.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Высокими были начисления на предприятиях по поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 15 тысяч 857 грн; складского хозяйства и вспомогательной деятельности в сфере транспорта – 14 тысяч 811 грн; металлургического производства – 11 тысяч 420 грн. В то же время работникам сельского хозяйства; временного размещения и организации питания; здравоохранения и предоставления социальной помощи; искусства, спорта, развлечений и отдыха за январь начислили от 4 тысяч 946 до 5 тысяч 961 грн.

Задолженность по выплате заработной платы работникам предприятий, учреждений, организаций области на 1 февраля составила 91,8 миллиона гривен. В течение января 2019 года произошло существенное уменьшение долга (на 11,4 миллионов, или на 11%) в основном за счет выплат работникам завода «Океан».