Руководство украинской академии аграрных наук переписало на себя и родственников «ведомственные» участки земли

Руководители Национальной академии аграрных наук Украины и их родственники становятся владельцами земельных участков на территориях, которые ранее использовались подчиненными академии исследовательскими учреждениями.

Об этом говорится в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях» (совместного проекта Радио Свобода и UA:Первый).

Национальная академия аграрных наук Украины, в составе которой около двух сотен исследовательских станций, научных центров, институтов и хозяйств, распоряжается почти полумиллионом гектаров земли. Родственники президента академии Ярослава Гадзало являются владельцами нескольких земельных участков под Киевом, которые ранее были в пользовании подчиненных аграрной академии учреждений.

Например, участки в Гатном, которыми до конца 2013 года пользовался Институт земледелия – опытное хозяйство «Чабаны», в настоящее время принадлежат дочери Гадзало Оксане Черник и ее мужу Юрию. Последний в 2015 году получил еще один участок под Киевом, которым ранее также пользовался один из институтов аграрной академии.

Кроме этого журналисты обнаружили незадекларированное жилье Гадзало – это квартира в доме в Печерском районе Киева. Эта квартира в элитном районе столицы принадлежит сыну Гадзало. В 2017 году в этом доме проводили обыски детективы НАБУ в рамках дела об отчуждении около 100 гектаров государственных земель академии. В квартире нашли коробку с 100 тысячами долларов. Сын Гадзало тогда объяснял, что «в данной квартире его отец не проживал, а сам он ею пользуется, когда приезжает в город Киев по делам».

10 соток в поселке Гатное Киевской области, которыми располагает заместитель Гадзало Ануш Балян, также являются бывшей землей учреждения, подконтрольного аграрной академии. Брат Ануш Балян Алексан владеет фирмой «Сааб», которая приобретала в собственность участки, бывшие в пользовании Закарпатской сельскохозяйственной опытной станции (бывшего Института агропромышленного производства, который возглавляла Ануш Балян) – об этом говорится в реестре судебных решений. В то же время журналисты обнаружили дом под Киевом, записанный на племянницу Балян, к которому регулярно приезжала вице-президент академии аграрных наук.

Вице-президент и главный ученый секретарь академии аграрных наук Анатолий Заришняк и его жена – судья Апелляционного суда Киева, а также их дочь владеют участками в Гатном и Чабанах под Киевом. Участки на месте бывших земель учреждений, подчиненных НААН, также есть в собственности зятя и свата академика. Участок зятя пока арестован в рамках дела, которое расследует НАБУ.

У главы Института садоводства, входящего в структуру аграрной академии наук, Игоря Грыныка и его родственников, тоже нашли ряд земельных участков. Они также приобрели два участка почти в полтора гектара земли, которые были выделены для ведения личного хозяйства. В 2017 году тогдашние владельцы этих участков – сын Игоря Грыныка и жена брата чиновника – меняют целевое назначение земли на строительство и обслуживание многоквартирных домов. Сейчас право на застройку участка уже предоставлено одной из строительных компаний, которая работает в регионе.

Чтобы выяснить, кому раньше принадлежала эта земля и каким образом она перешла в собственность родственников академика, журналисты приехали в Чабановский поселковый совет, но там напали на съемочную группу «Схем».

Отдельно дело по выводу из государственной собственности около 100 гектаров земли академии на Киевщине в НАБУ расследуют с 2017 года. Речь идет о массивах земли, где получили участки родственники руководства академии. По данным НАБУ, «по одному из упомянутых эпизодов детективами подготовлены проекты сообщения о подозрении, которые направлены в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для согласования». При этом в САП не предоставляют информацию о производстве, и когда будет согласовано подозрение по данному делу.