Мать николаевца, который после операции прикован к постели, просит о помощи в сборе денег на его реабилитацию

Виталий Бузник Девятнадцатилетний житель Николаева Виталий Бузник после операции прикован к постели и нуждается в помощи.

Об этом редакции «Преступности.НЕТ» сообщила его мама Наталья Бузник.

Напомним, что Виталий более двух лет назад перенес операцию по удалению опухоли головного мозга – диагноз Медуллобластома ЗЧЯ. Месяц находился в реанимации, не приходил в себя, сам не дышал. Последствия после операции тяжелые. Тетрапарез всех конечностей, нарушение функций тазовых органов, он плохо разговаривает, постоянные головокружения. Прошел 4 цикла химиотерапии, две из них высокодозные, 33 сеанса лучевой терапии и 5 поддерживающих химий.

Сейчас парню необходима реабилитация в специализированном центре. Греческий центр Evexia готов принять его на интенсивный курс реабилитации - 1-2 месяца. Стоимость стационарного лечения 11 200 евро на месяц. Начать лечение можно было с 20 марта, однако у Виталия возникли проблемы с почками.

«Я обращаюсь ко Всем неравнодушным людям, дать моему сыну шанс на счастливую жизнь , ведь у него все впереди, ему всего лишь 19 лет. Ему очень нужна Ваша помощь и поддержка. Благодарим Вас, за Ваши добрые сердца и огромную помощь в трудный час. Храни Вас Бог!» - говорится в сообщении.

Реквизиты для помощи:

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