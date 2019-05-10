«Спасти жизнь нашему тренеру»: Николаевцев просят помочь спортсмену в сборе средств на трансплантацию почки

Сергей Палиенко Житель Николаева, участник, судья и организатор многих спортивных соревнований по пауэрлифтингу Сергей Палиенко нуждается в помощи в сборе средств на операцию.

Об этом сообщается на странице спортклуба, в котором он работает тренером, в Instagram.

В конце апреля отец двоих маленьких детей Сергей почувствовал себя плохо. Обследовавшись он узнал, что у него конечная стадия почечной недостаточности. Анемия. Вердикт - трансплантация.

«В Украине, по закону, разрешена пересадка только от прямых родственников, и если почка от отца или матери, которым по 62 года, не подойдёт, вариант только Белоруссия. Но стоимость операции у соседей - 66000уе, в противовес Украине (20000уе). Сергей работал тренером, и в связи с болезнью, не может обеспечить свое лечение и существование своим маленьким дочкам. Жена в декрете, младшей 3 месяца. Просим помочь по возможности, спасти жизнь и здоровье нашему тренеру», - говорится в сообщении клуба.

Реквизиты для помощи:

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