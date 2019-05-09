Средняя зарплата в Украине в долларовом эквиваленте приблизилась к уровню 2013 года

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Размер средней зарплаты в Украине в первом квартале 2019 года составил 381 доллар. Таким образом она почти достигла уровня 2013 года.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

«Средняя заработная плата в марте 2019 года составила 10237 гривен, что в долларовом эквиваленте составляет — 381$. Это означает, что зарплата в Украине вплотную приблизилась к показателям 2013 года», — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Украина заняла 133 место в рейтинге самых счастливых стран мира.

Людмила Жерновская

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