Средняя зарплата в Украине в долларовом эквиваленте приблизилась к уровню 2013 года

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

«Средняя заработная плата в марте 2019 года составила 10237 гривен, что в долларовом эквиваленте составляет — 381$. Это означает, что зарплата в Украине вплотную приблизилась к показателям 2013 года», — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Украина заняла 133 место в рейтинге самых счастливых стран мира.