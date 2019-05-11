В Николаевской ОГА заявили, что распределение больше ₴39 миллионов образовательной субвенции должно быть утверждено на следующей сессии облсовета

Фото из открытых источников В прошлом, 2018 году, образовательная субвенция из государственного бюджета в размере около 40 миллионов гривен в полном объеме была распределена и своевременно и эффективно использована. В частности, в соответствии со стандартами Новой Украинской Школы, около 670 учебных кабинетов на Николаевщине были оснащены новыми одноместными партами, современной мебелью, учебным оборудованием, компьютерной техникой, дидактическими материалами и тому подобное.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

В свою очередь, распределение нынешней субвенции в размере более 39 миллионов гривен должно быть утверждено на следующей сессии Николаевского областного совета, которая запланирована на 16 мая. После соответствующего решения областного совета стартуют все предусмотренные законодательством процедуры, чтобы школы Николаевщины вовремя получили предусмотрено оборудования. Это отметил заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли.

«Со своей стороны структурные подразделения Николаевской областной государственной администрации сразу после принятия Постановления Кабинета Министров Украины от 27 февраля 2019 №130 и получения государственной субвенции, в соответствии с действующим законодательством отработали данный вопрос, по распределению средств по всем городам, районам и ОТГ региона. Сейчас соответствующий вопрос с четким распределением ресурса включен в вопрос изменений в бюджет Николаевской области, который будет рассмотрен на ближайшей сессии Николаевского областного совета, который должен состояться уже на следующей неделе - 16 мая», - прокомментировал заместитель главы ОГА.

Александр Трайтли убежден, что депутаты Николаевского областного совета, понимая все нюансы и срочность, поддержат предложенное распределение 39 миллионов 200 тысяч гривен на закупку оборудования для «Новой украинской школы» и сразу после этого, стартуют все предусмотренные законодательством процедуры, чтобы школы Николаевщины вовремя получили предусмотрено оборудования.

Согласно проекту решения обизменениях в областной бюджет Николаевской области на 2019 предусмотрено такое распределение субвенциӥ из государственного бюджета (39 миллионов 200 тысяч гривен) на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа»:

- закупка дидактических материалов для учащихся начальных классов, обучающихся по новым методикам «Новой Украинской школы» для 124 классов областных интернатов - почти 414 тысяч гривен;

- Николаевскому областному институту последипломного педагогического образования - около 9 миллионов 400 тысяч гривен (на оплату труда и начисления на заработную плату тренеров-педагогов, супервизоров, повышение квалификациӥ - 5 миллионов 800 тысяч гривен, приобретение материалов и инвентаря - более 3 миллионов 100 тысяч, командировки - около 490 тысяч гривен)

- субвенция из местного бюджета на обеспечение качественного, современного и доступнойго общего среднего образования «Новая украинская школа» за счет соответствующей субвенции из государственного бюджета – 18 миллионов 793 тысяч 918 гривен, из них на: командировки для повышения квалификации учителей, ассистентов учителей с инклюзивным и интегрированным обучением, директоров, заместителей директоров по учебно-воспитательной работе в начальной школе, а также участников эксперимента по внедрению проекта Государственного стандарта начального образования, интегрированного курса природоведческих дисциплин, электронных учебников - более 1 миллиона гривен; на закупку дидактических материалов, современной мебели для начальных классов – 17 миллионов 800 тысяч гривен;

- 10 миллионов 600 тысяч гривен на закупку современной мебели для начальных классов областных интернатных учреждений, а также на закупку музыкальных инструментов, компьютерного оборудования, мультимедийного контента для начальных классов школ Николаевщины.

Как отмечает Александр Трайтли, опыт прошлого года показал - когда всего на Николаевщину было направлено почти 30 миллионов гривен на старт «НУШ», школьники и их родители были довольны таким подходом к учебному процессу.