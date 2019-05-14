Суд подтвердил, что николаевского перевозчика «Гуриг-Сервис» законно оштрафовали на 11,7 миллиона

Инга Шаповалова Николаевский окружной административный суд подтвердил, что управление Гоструда в Николаевской области законно оштрафовало фирму-перевозчика «Гуриг-Сервис» на сумму 11 миллионов 727,45 тысячи гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Гоструда в Николаевской области.

Ранее инспекция Гоструда установила, что перевозчик допустил 105 сотрудников к работе без оформления трудовых отношений. За это на фирму наложили штрафные санкции. Компания оспорила штраф в суде.

«Истец аргументировал суду, что имеет право по своему усмотрению организовывать собственные уставные задачи, в том числе заключать договоры по предоставлению каких-либо услуг или работ. Прежде всего, речь шла о договорах сотрудничества с физическими лицами-предпринимателями по перевозке пассажиров на собственном транспортном средстве», - отметили в ведомстве.

Фирма является победителем конкурсов по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах. В соответствии с требованиями законодательства перевозчик – победитель конкурса должен самостоятельно обеспечивать перевозки.

«По лицензионным условиям на перевозку пассажиров водители и другой персонал должны находиться в штате автомобильного перевозчика, с ними должны быть заключены трудовые договоры. Контраргументом доводам истца стала информация, что у физических лиц-предпринимателей (подрядчиков) отсутствуют лицензии на пассажирские перевозки и заключены трудовые договоры с водителями. То есть они вообще не имели право оказывать подобные услуги», - заявили в управлении Гоструда.

Суд пришел к выводу, что между фирмой и ФОПами заключены гражданско-правовые договоры только с целью сокрытия реальных трудовых отношений с водителями. Суд отказал «Гуриг-Сервис» в удовлетворении иска, которым оспаривался штраф.

По данным сайта «Youcontrol», одним из учредителей и конечным бенефициаром фирмы «Гуриг-Сервис» является Инга Шаповалова – дочка бывшего главы Николаевской ОГА Алексея Гаркуши. Ранее она была депутатом Николаевского городского совета от Партии регионов, а сейчас входит в состав исполнительного комитета Николаевского горсовета. Также Шаповаловой принадлежит фирма «Алан-Техно», которая занимается пассажирскими перевозками. На услуги этой фирмы постоянно поступают жалобы от пассажиров. Ранее Шаповалова заявляла, что этим штрафом фирму «Гуриг-Сервис» умышленно подводят под банкротство.