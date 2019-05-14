В «Нафтогазе» намерены с июня повысить цену на газ для населения почти на 5%, - СМИ

В «Нафтогазе» повысят цену на газ для граждан Украины на 4,6% или на 380 гривен.

Об этом сообщают «Украинские новости».

В «Нафтогазе» предполагают на июнь увеличить цену на газ на 4,6% или на 380 грн. То есть до 8 627 грн/тыс. куб. м. Об этом свидетельствует дополнение к договорам купли-продажи газа.

Напомним, ранее «Нафтогаз» с 1 мая снизил цены на газ для населения и тепловой генерации. Решение приняли в связи со снижением цен на европейском рынке. Также премьер-министр Владимир Гройсман инициировал отставку главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева в случае, если тот откажет понизить до апреля 2019 года цены.