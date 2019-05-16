Директор Николаевского аэропорта хочет попросить у облсовета деньги либо на подачу апелляции, либо почти всю сумму на погашение долга

Исполняющий обязанности руководителя коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что намерен просить у областного совета около 900 тысяч гривен для подачи апелляции на решение о взыскании с КП около 40 миллионов гривен за строительные работы, или же 35 миллионов для уплаты работ подрядчику по мировому соглашению.

Об этом он заявил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, Хозяйственный суд Николаевской области постановил взыскать с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» 39,8 миллионов в пользу компании «Житлопромбуд-8» за ремонтные работы в здании аэровокзала. 13 мая апелляционный хозяйственный суд отказался принимать апелляцию аэропорта на это решение из-за неоплаченных 895 тысяч 815 гривен судебного сбора. Суд дал аэропорту возможность в течении 10 дней подтвердить уплату сбора или же апелляционная жалоба считается неподанной и возвращается апеллянту.

– Есть два выхода из ситуации по суду вообще. Позиция первая, вы видели, я подал апелляцию, мы ее довольно аргументировано подали, единственное, что суд не пошел нам на встречу, что мы коммунальное предприятие, вы, наверное, видели текст апелляционной жалобы. Я вам скажу, как бы не сложилась сессия, я буду платить апелляцию, я не имею права не платить апелляцию. Что будет потом, если суд примет сторону Стерпула (директора «Житлопромбуд-8», – ПН), потом будет арест предприятия, счетов и паралич предприятии. Сегодня на нас смотрят авиакомпании, с которыми практически завершили переговоры, сегодня предприятие под угрозой из-за каких-то политических игр, – отметил и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт».

– Я хочу, чтобы сегодня облсовет как владелец взял на себя ответственность и дал денег или на апелляцию, или на мировое соглашение. Сторона готова подписать мировое соглашение. Я предлагаю 30 миллионов, если дадут с облсовета, а они настаивают на 35. Но это лучше, чем 39,7 миллионов плюс судебный сбор 600 тысяч, плюс 925, плюс 300 экспертиза и все эти последствия, – сказал Барна.

Напомним, что строительная фирма «Житлопромбуд-8» обратилась в Хозяйственный суд Николаевской области с иском о взыскании более 43 миллионов гривен за выполненные работы в здании аэровокзала КП «Николаевский международный аэропорт».

Как известно, ранее в блоге журналистка «Преступности.НЕТ» Александра Ющишена писала, что ремонт здания аэровокзала на КП «Николаевский международный аэропорт» осуществлялся до проведения соответствующего тендера. Проводило ремонт николаевское предприятие ЧАО СК «Житлопромбуд-8». Победу же в торгах одержала киевская фирма ООО «ЕИС», судя по всему, уже после того, как работы были проведены.

25 января текущего года и.о. директора КП «Международный аэропорт Николаев» Владислав Волошин подписал договор с киевской фирмой ООО «ЕИС» на капитальный ремонт аэровокзала. После глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обратился к Волошину, чтобы тот разорвал договор с ООО «ЕИС», которое выиграло тендер на капитальный ремонт аэровокзала за 102 миллиона 233 тысячи гривен.

18 марта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета. 20 марта под зданием Николаевской облгосадминистрации собрались сторонники отставки её главы Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала. Однако, по словам заместителя главы Николаевской ОГА Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта. Позднее Гайдаржи заявил, что «актов выполненных работ в аэропорту не было», и соответственно об их подписании речи быть не может.

Также напомним, что нынешний и.о. гендиректора аэропорт Федор Барна заявил, что прошлое руководство КП искусственно заваливало объявление тендера по терминалу, что сделало невозможным его своевременное открытие.