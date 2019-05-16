«Вы стоите у истоков этого грандиозного дерибана», – депутат облсовета обвинил и.о. директора аэропорта Барну в ненужной трате денег

Илья Резников Депутат Николаевского областного совета Илья Резников заявил, что и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна «стоит у истоков дерибана», а потраченные на аэропорт миллионы гривен можно было бы потратить более целесообразно.

Об этом он заявил в ходе сессионного заседания в четверг, 16 мая, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– Вы стоите у истоков этого грандиозного дерибана или как его назвать – мошенничества, – будем говорить так. Вы прошли все, Федор Петрович. Вы смотрите мне в глаза пока. Началось все с того, что люди сели в тюрьму за взятку. Или мало принесли, или что – непонятно. Второе, Вы убили героя Украины, великого человека. Последнее, я хочу сказать, что Вы вытащили из бюджета огромное количество миллионов, которые могли бы пойти на программы, которые сегодня отстают. Я хочу Вас спросить вот о чем: неужели вы думаете, что ваша банда… Ой, команда… никогда не ответит за это? – спросил Резников

– Друзья, спасибо, это такой опрос острый, но он не по адресу. Я не выдергивал ниоткуда средства. Да, я отстаивал возрождение предприятия, – ответил Барна.

Напомним, что строительная фирма «Житлопромбуд-8» обратилась в Хозяйственный суд Николаевской области с иском о взыскании более 43 миллионов гривен за выполненные работы в здании аэровокзала КП «Николаевский международный аэропорт».

Как известно, ранее в блоге журналистка «Преступности.НЕТ» Александра Ющишена писала, что ремонт здания аэровокзала на КП «Николаевский международный аэропорт» осуществлялся до проведения соответствующего тендера. Проводило ремонт николаевское предприятие ЧАО СК «Житлопромбуд-8». Победу же в торгах одержала киевская фирма ООО «ЕИС», судя по всему, уже после того, как работы были проведены.

25 января текущего года и.о. директора КП «Международный аэропорт Николаев» Владислав Волошин подписал договор с киевской фирмой ООО «ЕИС» на капитальный ремонт аэровокзала. После глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обратился к Волошину, чтобы тот разорвал договор с ООО «ЕИС», которое выиграло тендер на капитальный ремонт аэровокзала за 102 миллиона 233 тысячи гривен.

18 марта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета. 20 марта под зданием Николаевской облгосадминистрации собрались сторонники отставки её главы Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала. Однако, по словам заместителя главы Николаевской ОГА Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта. Позднее Гайдаржи заявил, что «актов выполненных работ в аэропорту не было», и соответственно об их подписании речи быть не может.

Также напомним, что нынешний и.о. гендиректора аэропорт Федор Барна заявил, что прошлое руководство КП искусственно заваливало объявление тендера по терминалу, что сделало невозможным его своевременное открытие.