Рада пошла на уступки «евробляхерам» и отсрочила введение штрафов

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №8371 с поправками, внесенными с голоса, которыми предусматривается отсрочка введения в действие закона о штрафах для владельцев «евроблях» на три месяца.

Документ после нескольких неудачных голосований поддержали 236 нардепов, передает «РБК Украина».

Так, правки к документу с голоса озвучила депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», глава налогового комитета Нина Южанина.

- В связи с тем, что сегодня мы провели внеочередное заседание комитета и учли просьбы об отсрочке применения закона №2612-VIII (о штрафах за нерастаможку евроблях, - ред.) еще на 90 дней, в пунктах 9.2 и 9.3 раздела 21 заключительные и переходные положения Таможенного кодекса Украины и в пункте 1 раздела 2 заключительных положениях закона Украины 2612 от 23.11.2018 года цифры 180 заменить цифрами 270, - прокомментировала нардеп.

Позже непосредственно перед голосованием за документ Южанина еще раз зачитала поправки к этому законопроекту.

- Отсрочка вступления в действие закона №2612. Не через 180 дней, а через 270. Таким образом, 24 августа 2019 года вступит в силу штрафной законопроект, который будет налагать штраф за нарушение таможенного режима, в котором будут находиться автомобили на европейской регистрации, - заявила парламентарий.

Также глава комитета назвала еще несколько поправок к проекту.

- Этим техническим законопроектом мы исправляем три вещи. Во-первых, это действительно убираем предоставленную льготу для импортных трансформаторов, которые изготавливаются Запорожским трансформаторным заводом... Правительственным законопроектом мы действительно дали определение виски - до 45 градусов прочностью, а виски оказались все больше 50 градусов, и все обратились исключить это определение, потому что оно неправильное, - отметила депутат ВР.

Закон №2612-VIII предусматривает штрафы за нарушение условий временного ввоза и транзита авто. Так, в документе прописаны штрафы за нарушение срока пребывания нерастаможенного автомобиля на территории Украины - от 170 гривен до 170 тысяч гривен или конфискации авто.

Напомним, 8 ноября 2018 года Верховная рада приняла во втором чтении второй законопроект из пакета законов о «евробляхах» - относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. В документе предусмотрены штрафы за нарушение срока пребывания автомобиля на «евробляхах» в режиме транзита.

Отметим, что льготная растаможка «евроблях» закончилась 22 февраля.