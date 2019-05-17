В мэрии Николаева подписали договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой, которая фигурировала в расследованиях НАБУ.

Договор размещен на сайте публичных закупок Prozorro.

Примечательно, что договор на реконструкцию центральной городской площади на сумму 88 миллионов 334 тысячи 793 гривны подписывал не директор департамента ЖКХ Сергей Коренев, а его первый заместитель – Александр Брыжатый.

Из подписанного договора следует, что работы подрядчик обязуется выполнить до 9 сентября 2019 года. По условиям подписанных документов, департаментом ЖКХ предусматривает выплату авансового платежа на трехмесячный срок в размере 30% от всей суммы договора.

Что касается гарантии на выполненные работы, то по договору она дается на 10 лет.

Как известно, договор был подписан в результате повторного тендера. Свои предложения на вторые торги подали три фирмы: «Пик Строй» изначально предложив за свои услуги 89 миллионов 228 тысяч 956 гривен, позже снизив сумму до 88 миллионов 334 тысяч 793 гривен. ООО «Евродар» вышла с предложением в 89 миллионов 393 тысячи 552 гривен, в ходе торгов снизив цену до 88 миллионов 499 тысяч 389 гривен. Частная фирма «Київшляхбуд» изначально поставили цену в размере 89 миллионов 390 тысяч 612 гривен, в дальнейшем их предложение не менялось.

По результатам аукциона, победила фирма «Пик Строй», учредителями которой указано четыре человека: Марина Лозовенко, Светлана Мостовая, Олег Думбрава, Андрей Мястковецкий. Что касается Марины Лозовенко (Избаш), то она является депутатом Одесского горсовета от партии «Доверяй делам» мэра Одессы Геннадия Труханова. Ранее она была помощницей Труханова, когда тот был нардепом от Партии регионов.

В свою очередь, Олег Думбрава, по информации издания «Иваси», является владельцем одного из оффшоров мэра Одессы на Британских Виргинских Островах. Он вместе с Геннадием Трухановым был владельцем оффшора Sunlight Merchants Inc.

«Думбрава является учредителем ООО «БВК« ПИК-СТРОЙ », которое фигурирует в уголовном производстве, которое расследует НАБУ, о растрате средств местного бюджета города Одессы в особо крупных размерах при содействии Геннадия Труханова», - говорилось в публикации.

Стоит отметить, что в ходе предыдущего тендера «Пик Строй» запросил за свои услуги 81 миллион 600 тысяч гривен, что на 6 миллионов 734 тысячи 793 гривны меньше от нынешней цены.

Напомним, что по результатам предыдущего тендера победителем признали фирму депутата горсовета Александра Шанайцы «ДСК Николаевский домостроительный комбинат», однако договор с ними не заключили из-за проблем с документами. Позже, тендерный комитет Департамента ЖКХ Николаевского городского совета отказало остальным четырем участникам тендера по реконструкции площади Соборной.

Ранее в Николаевской мэрии показали проект новой Соборной площади: с фонтанами и «не колхозной» диодной плиткой. В начале сентября в Николаеве на Соборной площади проводили геологоразведочные работы для ее реконструкции.

Как известно, в прошлом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.

23 мая во время своего визита в Николаев президент Петр Порошенко пообещал подарить «несколько миллионов» на реконструкцию Соборной площади.

В Николаевском городском совете обсудили варианты реконструкции площади Соборной и хотят на месте демонтированного памятника Ленину установить фонтан, на реализацию задуманного необходимо от 35 до 100 миллионов гривен.

В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года.

Однако позже, городской голова Александр Сенкевич стал сомневаться, что реконструкцию Соборной площади удастся закончить до празднования Дня города в 2019 году.