Венесуэла в обход санкций за две недели продала золота на $570 миллионов, - СМИ

Венесуэла за последние две недели продала золота на 570 миллионов долларов из резервов Центробанка несмотря на санкции США.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По информации издания, 10 мая Каракас продал 9,7 тонны золота, спустя три дня - еще 4 тонны. Оставшиеся золотовалютные резервы страны оцениваются в 7,9 миллиарда долларов, это минимальный показатель за 29 лет.

Один из собеседников издания отметил, что вырученные средства пойдут на импорт товаров через зарубежное торговое представительство Венесуэлы.

В Центральном банке Венесуэлы информацию о продаже золота Bloomberg не прокомментировали. Кто стал покупателем золотом, в публикации также не уточняется.

Всего с начала апреля Каракас продал 23 тонны золота компаниям из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции. В прошлом месяце США ввели санкции против Центробанка Венесуэлы. Кроме того, в начале года Банк Англии заблокировал доступ к хранящимся в нем золотовалютным резервам Венесуэлы на 1,2 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, а полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.

Напомним, Мадуро заявил, что Венесуэла регулярно получает из России современное высококачественное оружие.