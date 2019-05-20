Бизнес беспокоят коррупция и отсутствие независимых судов, - посол Норвегии об инвестициях в Украину

Норвежский бизнес относительно Украины беспокоят коррупция, отсутствие независимых судов и верховенства права.

Об этом сказал посол Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестад, отвечая на вопрос, что в Украине все еще немного компаний из Норвегии, сообщает «Новое время».

Эти факторы посол назвал сдерживающими и для пенсионного фонда Норвегии – крупнейшего суверенного фонда планеты с активами около триллиона долларов. Пока фонд сделал лишь небольшие инвестиции в украинский агросектор. В то же время дипломат отметил и улучшение бизнес-климата в Украине:

- Те инвесторы, которые уже сейчас работают с Украиной, рассказывают мне, что за последние три-пять лет инвестиционный климат и условия в Украине заметно улучшились, - сказал посол.

Наиболее интересной для норвежцев в Украине является сфера возобновляемой энергетики. Хорпестад напомнил, что норвежская компания Scater Solar уже строит солнечные панели в Черкасской области, а другая компания – NBT – инвестирует около миллиарда евро в ветряные парки Херсонской области.

- У вас очень выгодные зеленые тарифы, а то, что Украина выбрала направление на интеграцию с европейскими странами, все это позитивные сигналы для наших инвесторов, - отметил дипломат.

Еще одной из сфер, в которых украинский бизнес может рассчитывать на поиск норвежских партнеров, Хорпестад назвал IT-сектор.

Напомним, ранее сообщалось, что китайская корпорация из-за рейдерской атаки на её электростанцию на Николаевщине может потерять 110 миллионов евро. Как известно, 1 марта сотрудники СБУ и полиции пришли с обыском на солнечную электростанцию фирмы «Восход Солар» в Березанке, которая принадлежит китайской госкорпорации CNBM. В компании заявили, что уголовное производство против них – это попытка криминализировать хозяйственный спор между «Восход Солар» в пользу «ФК «Веста». Также сообщалось, что китайская госкорпорация не будет инвестировать в Украину из-за рейдерства их СЭС на Николаевщине с помощью СБУ.