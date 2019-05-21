Финансисты посчитали, в каких городах мира самая высокая зарплата

Сан-Франциско (США) впервые возглавил рейтинг городов с самым высоким уровнем зарплат в мире, ежегодно составляемый Deutsche Bank. Средняя зарплата здесь составляет $6520 в месяц.

Об этом сообщает «Лига» со ссылкой на «Bloomberg».

Как отмечают составители рейтинга, быстрое развитие технологического сектора США помогло Сан-Франциско победить традиционные города, которые лидировали в рейтинге раньше.

Швейцарский Цюрих с первой строчки рейтинга переместился на вторую. Размер среднемесячного заработка в городе почти на $400 меньше, чем в Сан-Франциско. Тем не менее, Цюрих не потерял свои позиции и по результатам опроса стал первым по качеству жизни, а также стоимости товаров и услуг.

В топ-5 вошли преимущественно американские города: Нью-Йорк расположился на третьем месте со средней зарплатой $4600 в месяц, на четвертом – Бостон ($4280), на пятом – Чикаго ($4006). Их высокие позиции в рейтинге связаны с ростом доллара в последние пять лет. Одни из самых высоких зарплат также получают жители Сиднея, Осло, Копенгагена, Мельбурна и Лондона.

По данным Минэкономразвития Украины, средняя зарплата в стране в долларовом эквиваленте в начале года почти достигла уровня 2013 года и составила $381 в месяц.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине 96 человек задекларировали доход свыше миллиона.