Школа в Пересадовке незаконно передала фирме почти 217 гектаров земель, - прокуратура

В Витовском районе Николаевской области Пересадовская общеобразовательная школа заключила с частным предприятием договор о совместной деятельности и фактически отдала ему в аренду два земельных участка общей площадью 216,6 гектаров и стоимостью 5 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Эти земли школе передали в 2011 году в постоянное пользование для ведения подсобного сельского хозяйства. Затем школа заключила договор с фирмой.

«Стороны спорной сделки во время ее заключения намеревались скрыть правоотношения аренды земли, поскольку условиями предусмотрена фактическая передача права пользования земельным участком на платной основе для предпринимательской деятельности – производства сельскохозяйственной продукции», - сообщили в прокуратуре.

Теперь в Хозяйственный суд Николаевской области подали иск о признании недействительным договора о совместном использовании земли, а также возвращении ее учебному заведению.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине школа незаконно отдала в субаренду 40 гектаров земли вместе с курганом.