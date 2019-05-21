«Они нужны были ещё вчера»: Жительнице Николаева нужна помощь в сборе средств на операцию

Жительнице Николаева, 38-летней Татьяне Цыганок, необходима срочная помощь в сборе средств на лечение в зарубежной клинике.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила родственница девушки.

Так, несколько лет назад девушке поставили диагноз метастаз в кости. После изнурительного лечения и терапии диагноз повторился.

«4 года назад мы думали что все прошло, беда нас миновала, но не на долго... у моей Тани метастаз в кости... у нас есть неделя, для того что бы собрать 10,000$... К сожалению времени очень мало, и онкология никого не ждёт», - написала родственница.

Сама девушка отмечает, что в прошлый раз вылечилась только благодаря неравнодушным людям и своим близким. Сейчас у нас есть шансы снова побороть это заболевание.

«Реально трудно ходить...боль становится сильнее, но врач-онколог из знаменитой клиники Лиссод - сказал, что он единичный, что правильное лечение на уничтожение решит и эту проблему. Друзья, обращаюсь к вам за помощью, одной мне не осилить этой суммы, а на первоначальное лечение ещё вчера нужна не маленькая сумма - 10,000$», - написала Татьяна.

Реквизиты для помощи:

5168 7422 0873 1210 - Цыганок Т.В.