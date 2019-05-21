Помощь

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В Николаеве необходима помощь 26-летнему Андрею Тищенко, который во время работы упал с высоты.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила его жена.

Мужчина работает промышленным альпинистом и 16 мая упал с высоты третьего этажа 

Диагноз, по словам врачей, с которым поступил в больницу: гематома в затылочной части головы, трещина черепа в правой висковой части, в следствии чего кровоизлияние в мозг, перелом правой руки(кисть, запастье, кости подробились,нужно ставить пластины), сильный ушиб правой ноги в районе лодижки(нога опухшая), выбиты зубы. Было сделано МРТ,  которое показало наличие тромба в головном мозге, 17.05 в обед тромб оборвался, сделали срочную операцию, ценой 80 тыс. гривен, на кредитные средства.
 
Сейча Андрей находится в реанимации в медекаментозной коме,  дабы клипсы установленные в мозг прижились. Ему нельзя двигатся, лежит привязан к кровати. С 19.05 на 20.05 у Андрея после операции случился сильный отек мозга,  как осложнение при неподвижности-пневмония, самостоятельно не дышит-подключен к аппарату искусственного дыхания. 
 
Очень нужна Ваша помощь! Любая! Полезные контакты, телефоны благотворительных организаций, волонтеров,  блогеров. Таки нужно собрать внушительную сумму на дальнейшее лечение и реабилитацию.  В сутки медикаменты обходятся более 5тыс.грн. На данный момент документов с больницы нет, врачи отказываются предоставить карту лечения, назначения. Прикладываем всю информацию, которая есть у нас на руках как доказательство правдивости информации. 
 
Будем благодарна Вам всем сердцем за любую оказанную помощь!
 Реквизиты:
Карта Приват:
5168 7427 0870 3552
Тищенко Елена Анатольевна (жена) 
Карта УкрСибБанк:
5169 3075 0712 6311
Тищенко Елена Анатольевна 
Номер телефона:
066 656 18 97
Людмила Жерновская

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