В Николаеве необходима помощь 26-летнему Андрею Тищенко, который во время работы упал с высоты.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила его жена.

Мужчина работает промышленным альпинистом и 16 мая упал с высоты третьего этажа

Диагноз, по словам врачей, с которым поступил в больницу: гематома в затылочной части головы, трещина черепа в правой висковой части, в следствии чего кровоизлияние в мозг, перелом правой руки(кисть, запастье, кости подробились,нужно ставить пластины), сильный ушиб правой ноги в районе лодижки(нога опухшая), выбиты зубы. Было сделано МРТ, которое показало наличие тромба в головном мозге, 17.05 в обед тромб оборвался, сделали срочную операцию, ценой 80 тыс. гривен, на кредитные средства.

Сейча Андрей находится в реанимации в медекаментозной коме, дабы клипсы установленные в мозг прижились. Ему нельзя двигатся, лежит привязан к кровати. С 19.05 на 20.05 у Андрея после операции случился сильный отек мозга, как осложнение при неподвижности-пневмония, самостоятельно не дышит-подключен к аппарату искусственного дыхания.

Очень нужна Ваша помощь! Любая! Полезные контакты, телефоны благотворительных организаций, волонтеров, блогеров. Таки нужно собрать внушительную сумму на дальнейшее лечение и реабилитацию. В сутки медикаменты обходятся более 5тыс.грн. На данный момент документов с больницы нет, врачи отказываются предоставить карту лечения, назначения. Прикладываем всю информацию, которая есть у нас на руках как доказательство правдивости информации.

Будем благодарна Вам всем сердцем за любую оказанную помощь!

Реквизиты:

Карта Приват:

5168 7427 0870 3552

Тищенко Елена Анатольевна (жена)

Карта УкрСибБанк:

5169 3075 0712 6311

Тищенко Елена Анатольевна

Номер телефона:

066 656 18 97