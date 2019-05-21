Журналисты нашли у гражданской жены Кернеса роскошные автомобили и элитную недвижимость

Мэр Харькова Геннадий Кернес в свои электронные декларации с 2015 года вносит аренду комнаты в доме пенсионера, гостиничный номер, коллекцию часов и прибыль от компании «КУА Финекс-капитал». Вместе с тем за время своего мэрства он ни разу не задекларировал гражданскую жену Оксану Гайсинскую и записанные на нее активы.

Об этом сообщает «Bihus.Info».

За последние годы Гайсинская владела автопарком автомобилей. Среди них: «Bentley brooklands», «Rolls-royce ghost», «BMW X6», «Audi A8». Совокупная стоимость на момент покупки около 700 тысяч долларов. Также с 2015 года Гайсинский владеет квартирой на 150 квадратов рядом с правительственным кварталом Киева, на улице Шелковичной. Рыночная стоимость квартиры – примерно 25 миллионов гривен. Еще две квартиры Гайсинской общей площадью 300 квадратов – в Харькове. Рыночная стоимость – более 300 тысяч долларов.

Благодаря инстаграм-странице Гайсинской журналисты определили, что в 2014 году Гайсинская вместе со своим сыном Родионом Гайсинским отдыхали в отеле Anantara kihavah на Мальдивах. Цена за неделю проживания составляет примерно полмиллиона гривен. В 2015 году Гайсинская отдыхала на Сейшельских островах в отеле Fregate Private Island. Цена за неделю отдыха достигает полутора миллионов гривен. Почти каждый год семья Кернеса отдыхает в пятизвездочном отеле Palace Merano в Италии.

Также часть фотографий Гайсинской была сделана в Лондоне. Здесь в элитной Regent's Business School учился ее сын Родион. Три года обучения пасынка Кернеса стоили 51 тысячу фунтов или 1,8 миллиона гривен. Аренда лондонской квартиры на 3 года, в которой как предполагается жил Гайсинский, стоит примерно 390 тысяч фунтов, покупка – от миллиона фунтов стерлингов.

На Оксану Гайсинскую перерегистрирована большая часть старых бизнесов Кернеса: медиа и компании, которые занимаются недвижимостью. Компания Гайсинской ООО «Ривлад» владеет торговой площадью на улице Валентиновской в Харькове. Эта земля передавалась в аренду гражданской жене Кернеса от города, в том числе, во время мэрства Геннадия Адольфовича. Затем эта земля была приватизирована через суд.

Кроме того, Кернес с 2015 года получил прибыль от задекларированной им компании «Финекс-капитал» в размере 60 миллионов гривен. «Финекс» – компания по управлению активами, созданная еще в 2006 году. Ее основателем значится Игорь Когут – бизнес партнер сына Геннадия Кернеса Даниила Привалова. В портфеле «Финекс» несколько компаний, которые получают деньги из городского бюджета. Например, строительная компания «ДСК-Уровень». За последние 3 года она получила заказов из бюджета почти на 200 миллионов гривен.

Еще одна из компаний «Финекса» – ООО «ФК Платежный центр». От местных властей она получила монополию на установку и обслуживание терминалов для оплаты электронных билетов. Каждый раз, когда харьковчане пополняют свою карточку, Геннадий Кернес через «Финекс-кэпитал» получает свой процент с каждого билета. В 2018, по расчетам харьковских журналистов, монополия на установку терминалов принесла компании 52 миллиона гривен прибыли. После того, как харьковские журналисты начали писать о связи «Платежного центра» с «Финексом», компанию переписали на других людей.

Кроме компаний из портфеля «Финекс», подряды получают компании людей из ближайшего бизнес-окружения Геннадия Кернеса. Компания «Паркинг +» за 9 лет мэрства Кернеса получила подрядов на два с половиной миллиарда гривен. До 2010 года она принадлежала Владимиру Чумакову. В том же году Геннадий Кернес стал мэром, а Владимир занял пост главы Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета. Как только Чумаков возглавил департамент, фирму «Паркинг +» сразу же переписали на ряд оффшорных компаний и людей из окружения самого Чумакова, и компания начала получать подряды от Харьковского городского совета. Дочь Чумакова и пасынок Кернеса Родион Гайсинский являются совладельцами фирмы в Чехии.

Также почти за 10 лет окружение Геннадия Кернеса монополизировало еще одну сферу – городские рынки. Фирма сына Кернеса Даниила Привалова ООО «Диана» в 2011 году на льготных условиях приобрела один из крупнейших рынков Харькова – Сумской. Сейчас фирму, которая владеет рынком, переписали на доверенное лицо Кернеса Ольгу Солопову и инвестиционный фонд «Финекс», из которого Кернес получает деньги.

Напомним, ранее сообщалось, что скандальные мэры Кернес и Труханов создадут свою партию для участия в выборах в Верховную Раду.