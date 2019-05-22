Коломойский проиграл Нацбанку суды по залоговому имуществу на 2,6 миллиарда гривен

НБУ и ПриватБанк выиграли у связанных с Коломойским компаний суды, через которые они хотели снять с себя обязательства по кредитам рефинансирования.

Об этом сообщает «Новое время Бизнес».

Нацбанк Украины и ПриватБанк выиграли судебное дело по искам Никопольского ферросплавного завода (НФЗ) и кипрской компании Тровелко Холдингз Лимитид, которые требовали через суд освободить их от обязательств по рефинансированию, которое НБУ выдал ПриватБанку, на суммы 2,6 млрд грн и 143 млн грн соответственно

«14 мая 2019 года Большая Палата Верховного Суда поставила точку в делах №№ 910/16 744/17, 910/16 979/17 по искам имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами ПриватБанка, по кредитам рефинансирования, к НБУ и ПриватБанку об обязательствах регулятора списать средства с корреспондентских счетов банка для погашения задолженности по рефинансированию и обязательству ПриватБанка погасить задолженность перед НБУ», - сообщили юристы НБУ.

Согласно судебным материалам, на 25 сентября 2017 задолженность ПриватБанка перед НБУ по кредитному договору (о рефинансировании) №19 составила 2,6 млрд грн, по которому НФЗ передал более 60 вагонов в обеспечение этого долга. В то же время Тровелко Холдингз Лимитед в качестве обеспечения долгов ПриватБанка по рефинансированию передало в ипотеку для НБУ недвижимость стоимостью 143,3 млн грн.

Целью указанных исков, которых всего было подано около 30, было освобождение от ответственности не только юрлиц, связанных с бывшими владельцами банка, которые передали принадлежащее им имущество в залог Нацбанка, но и финансового поручителя – Игоря Коломойского. Указанная категория дел рассматривалась судами всех инстанций.

«Учитывая положения хозяйственного процессуального законодательства, правовые позиции Верховного Суда являются обязательными для судов всех инстанций в подобных спорах», - добавили юристы.

Напомним, ранее сообщалось, что апелляционный суд отменил проверку, которая позволила национализировать ПриватБанк.