Николаевскому облсовету арестовали счета из-за невыплаченных ₴60 тысяч зарплаты бывшему замглавы Кухте

Казначейство заблокировало счет Николаевского областного совета из-за невыплаченной по решению суда задолженности по заработной плате бывшему заместителю главы облсовета Ивану Кухте.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Главном управлении Государственной казначейской службы в Николаевской области.

Как известно, 13 апреля 2018 года глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко подписала распоряжение об увольнении своего первого заместителя Ивана Кухты. Последний в свою очередь отметил, что будет оспаривать это распоряжение в суде.

Административный суд Николаева 20 августа 2018 года отменил распоряжение Москаленко об увольнении ее первого заместителя Кухты. Также он вынудил облсовет выплатить ему более 60 тысяч гривен и около 7 тысяч гривен на оплату услуг юриста.

По словам собеседника, на прошлой недели в казначейство поступил исполнительный лист о принудительном взыскании денег и аресте счета. Таким образом, областной совет может только выплачивать заработную плату своим сотрудникам, но не может закупать необходимые услуги и товары.

Напомним, в четверг, 16 мая, депутаты Николаевского облсовета с третьей попытки проголосовали за перераспределение бюджета. Всего проголосовало 34 депутата, а для того, чтоб решение было принято, необходимо 33 голоса.

В то же время, депутат Николаевского областного совета от фракции «Відродження» Владислав Невеселый прокомментировал голосование за проект перераспределения бюджета, заявив, что оно прошло с нарушением.

В частности, депутат Николаевского областного совта Вадим Олабин зарегистрировал заявление, в котором он просит не учитывать свой голос за проект по перераспределению бюджета, который приняли 16 мая, в ходе внеочередной сессии областного совета.

Также депутат Александр Бондарь заявил, что проект решения о перераспределении бюджета должен быть оспорен.

Также, депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин потребовал от главы облсовета Виктории Москаленко созвать сессию, чтобы отменить принятое 16 мая решение «О внесении изменений в областной бюджет Николаевской области на 2019 год».