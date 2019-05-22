В Николаеве многоквартирный дом отключили от газа – жильцы видят в этом «месть» главного инженера «Николаевгаза»

В Николаеве 22 мая «Николаевгаз» отключил от газа дом №25/1 на улице Леваневцев. Один из жильцов дома предполагает, что дом отключили из-за того, что при установке отопительных котлов не выбрали «нужного» подрядчика.

Об этом житель этого дома сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Ранее жильцы дома объединились в ОСМД и решили поучаствовать в проекте «Теплые кредиты». Они нашли подрядчика, который установил двухконтурные котлы во всех квартирах. Но 22 мая их дом отключили от газа.

Утром приехала аварийная служба и перекрыла вентиль, который подает газ в этот и соседний дома. Это случилось из-за того, что в доме якобы есть утечка газа. Но никто из жильцов не вызывал газовую службу, они уверены, что утечки не было.

- Когда подписывали договор с подрядчиками, обошли главного инженера «Николаевгаза» Вадима Чебана, у которого есть «своя» фирма, не на него зарегистрированная. Он предлагал свои услуги за бОльшие деньги. Нашли мы другого подрядчика, который выполнил все работы. На сегодняшний день не подписан акт ввода в эксплуатацию, документы уже месяц лежат у Чебана на столе. В отместку, что мы обратились не к нему, главный инженер их не подписывает. А сегодня он отрезал два дома от газа и запустил службу, которая решила опечатать все установленные котлы, - заявил один из жильцов.

В пресс-службе «Николаевгаза» пояснили, что аварийную службу к этому дому вызвали, видимо, прохожие, которые услышали резкий запах газа. Аварийная служба отключила газ, затем прибыла техническая служба, которая нашла утечку и устранила ее. Потом сотрудники «Николаевгаза» пошли проверять все квартиры и в некоторых из них обнаружили «незаконную замену газового оборудования». В этих квартирах установили котлы, которые не были документально оформлены и введены в эксплуатацию. Эти котлы работники «Николаевгаза» отключили. Возобновить газоснабжение обещают 22 мая после того, как убедятся, что нет других утечек.

Относительно претензий со стороны жильца дома в адрес главного инженера, в пресс-службе «Николаевгаза» заявили, что для таких обвинений нет никаких оснований.

- Такого не может быть. Это клевета и ложь. «Николаевгаз» такого бы никогда не сделал, - заявили в пресс-службе.

Также на предприятии добавили, что главный инженер общался с жильцами по поводу отключения их дома.