АП отозвала законопроекты об утверждении получения 20 миллионов евро для реконструкции водоочистной и водоснабжающей системы Николаева

Из Верховной Рады Украины 20 мая отозвали проекты законов о ратификации изменений в финансовом соглашении между Украиной и Европейским инвестиционным банком для получения около 15 миллионов евро и грантового соглашения для получения пяти миллионов евро, которые предполагалось использовать для реконструкции сети «Николаевводоканала».

Об этом свидетельствует карточки соответсвующих законопроектов, размещенных на сайте ВРУ.

Как известно, еще в 2010 году Украина подписала финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком о кредите на сумму 15,54 миллионов евро для реализации пилотного проекта в Николаеве по реконструкции систем очистки стоков. В рамках этого кредитного соглашения с ЕИБ водоканал также должен получить 5 миллионов 110 тысяч евро грантовой помощи от Фонда «Е5Р» на модернизацию и реконструкцию инфраструктуры предприятия.

Оба законопроекта были поданы Администрацией Президента 24 апреля на рассмотрение Верховной Радой и дальнейшей ратификацией международных соглашений. При этом 20 мая эти закопроекты отзывают из парламента.

В комментарии «Преступности.НЕТ» директор «Николаевводоканал» Борис Дуденко пояснил, что данная ситуация – стечение обстоятельств, которое связано с передачей полномочий от предыдущего Президента к нынешнему.

– Законопроекты, субъектом подачи которых был Порошенко и не попали на рассмотрение парламента, они возвращаются назад. То есть они теперь по цепочке возвращаются в АП и назад в министерство иностранных дел. МИД снова подаст его в АП, где их после рассмотрения подпишут и снова передадут в Раду. Это не злой умысел, а стечение обстоятельств. Мэр Александр Федорович держит вопрос под контролем и предпринимает все меры, чтобы ускорить процесс. Если Верховная Рада не ратифицирует эти документы, то Николаев может лишиться не только реконструкции очистных сооружений, но и устаревшей системы водоснабжения и ее электроснабжения, – сказал Дуденко.

Напомним, что в июне 2018 года в Николаеве открыли реконструированную станцию решеток Галициновских сооружений канализации. Второй этап по плану должен закончиться в 2019 году.