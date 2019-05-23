Жительнице Николаевщины и её новорожденному ребёнку нужна помощь в лечении

Оксана Демкив Знакомые жительницы села Марьяновка Николаевской области Оксаны Демкив просят помочь её семье. Недавно у женщины были сложные роды и теперь она и её ребёнок находятся в больнице.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила Марьяна Селина.

«Около трёх недель назад Оксана, будучи беременной на 27-й неделе попала во 2-й роддома в Николаеве, у нее начались преждевременные роды. Врачи несмотря на то, что начали уже отходить воды, пытались сохранить ребенка, тем самым нанесли ущерб беременной женщине. Через три дня состояние ее ухудшилось, начались выделения зеленого цвета, поэтому врачи сделали ей кесарева сечение. Девочка родилась живая, но очень слабая. Ее сразу же направили в реанимацию на Николаевскую», - пишет девушка.

По её словам, каждый день врачи давали отцу ребёнка списки необходимых медикаментов в реанимацию стоимость которых была от тысячи гривен. Также девочке сейчас нужен катетер для сосудов, жиры и углеводы (смофлипид 20%, аминовен инфант 10%),на которые у семьи денег нет.

«Сама мама после роддома была переведена к ребенку на Николаевскую для того, чтобы за ним ухаживать. После кесарево вскрытия женщину чувствовала с каждым днем ​​все хуже и хуже, температура держалась все время. 18 мая на «скорой» она была отправлена ​​в больницу скорой медицинской помощи. При обследовании у нее были найдены остатки плацентарной ткани. Женщину готовят к операции. Кроме того, эта семья имеет двух несовершеннолетних детей 7 и 9 лет, отец Оксаны умер, мать пенсионерка, а мужчина разрывается сейчас на две больницы», - сообщила Марьяна.

Насколько известно девушке, ребенок на Николаевской будет еще три месяца и каждый день ей нужны вышеперечисленные препараты.

Реквизиты для помощи:

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