Свитер и одноразовую тарелку Кобейна продали на аукционе почти за 100 тысяч долларов

Базирующийся в Калифорнии аукционный дом Жюльена продал за 22,4 тысячи долларов использованную одноразовую тарелку, на которой покойный лидер группы Nirvana Курт Кобейн написал сет-лист их концерта в Вашингтоне 1990 года.

Об этом сообщает «Лига» со ссылкой на «Vice».

Издание пишет, что Кобейн ел пиццу с бумажной тарелки, а затем написал на ней список запланированных к исполнению песен. Аукционный дом указал оценочную стоимость лота в размере 1000-2000 долларов, но сильно недооценил его ценность. Отмечается, что все это время тарелка хранилась у Джонни Риггса из группы THUD.

Также на аукционе был продан свитер из мохера, который Кобейн носил во время своей последней официальной фотосессии. Свитер купили за 75 тысяч долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что на аукцион выставили паспорт Виктора Цоя.