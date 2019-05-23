Есть вопросы с финансированием, - директор департамента ЖКХ о реконструкции Соборной площади

Подрядчик обязуется провести реконструкцию Соборной площади в Николаеве, если будет финансирование.

Об этом в эфире телеканала «НИС-ТВ» рассказал директор департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергей Коренев.

Напомним, что ранее в мэрии Николаева подписали договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ «Пик Строй». Сумма договора - 88 миллионов 334 тысячи 793 гривны. Работы по реконструкции площади еще не начинались.

По словам Коренева, нужно получить разрешение на строительство от Государственной архитектурно-строительной инспекции и документы отправили в киевский офис ведомства.

- Документы поданы в инспекцию, мы ждем разрешения на строительство. Заключен договор на авторский надзор. Мы в ожидании разрешения архитектурной инспекции, после этого мы фактически будем готовы начинать строительство по Соборной площади. Есть вопросы с финансированием, я думаю, что депутаты должны поддержать этот вопрос, - говорит Коренев.

Согласно договору, сроком окончания реконструкции является 9 сентября.