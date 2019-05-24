«Готовьтесь затягивать ремни», - Коломойский считает, что из-за нового закона в разы подорожает электроэнергия

Олигарх Игорь Коломойский считает, что после вступления в силу закона о рынке электроэнергии цена на нее может существенно возрасти.

Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

По словам Коломойского, он обговорил с Гройсманом закон о рынке электроэнергии, который с 1 июля вступает в силу.

– Что он (рынок электроэнергии – ПН) теперь не будет регулироваться государством. Вы же пребываете в блаженном идиотизме, всех интересует инаугурация, кто кому позвонил, кто с кем встретился. А я вам могу прояснить. С 1 июля вступает в силу закон, который был принят еще в 2017 году, но все время откладывали. Сейчас его решили ввести в силу, потому что типа новая власть, посмотрим, как будет бороться с ценами, когда цена электроэнергии может завтра по решению «Энергоатома», который сговорится с Ринатом Леонидовичем уважаемым, у которого 40% электроэнергии страны, а у «Энергоатома» 50%... Они скажут, что цена у нас непозволительно низкая, давайте ее в 2 раза увеличим. Все.

- Антимонопольного, вы знаете, что у нас нет. Там 50% от Арсения Петровича и 50% от товарища Алексея Филатова, который в администрации работал… А закон – я же понимаю, когда его готовили и почему его готовили, почему его на 2019 год наметили. Там было все четко продумано, что никакой регуляции не будет. Раз регуляция государства, то жаловаться некуда. Антимонопольного нет, регуляции нет, НКРЭ этим не занимается. Все, завтра получите цену в 3 раза дороже… Теперь вам скажут, что не Роттердам+, а Роттердам «пять плюсов», - считает Коломойский.

По его словам, «Гройсман мычал» и сказал, что «он не допустит и найдет множество моментов, как это затормозить».

-… Говорил, а потом взял и подал в отставку. Теперь некому заниматься. Так что готовьтесь затягивать ремни… Надо поставить вопрос: является ли «Энергоатом» монополистом? Он производит половину всей электроэнергии. Если он монополист, то однозначно государство должно регулировать его цены. Дальше, является ли ДТЭК монополистом? Да, он является монополистом. Должно ли государство регулировать его цены и тарифы? Должно. Все проще пареной репы, - сказал Коломойский.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин перед своим роспуском принял решение, дающее преференции энергокомпании Ахметова.