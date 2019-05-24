Суд опять отстранил Новоторова от должности главы николаевского КОПа, обеспечивающего питанием школы и детсады

В пятницу, 24 мая, Заводский районный суд Николаева принял решение об отстранении от занимаемой должности директора КП по организации питания в учебных заведениях Глеба Новоторова.

Об этом сообщают «Новости-N».

Рассмотрев доводы сторон, а также заслушав свидетелей и изучив письменные доказательства, судья Сергей Щербина вынес решение удовлетворить ходатайство прокуратуры – Глеба Новоторова отстранить от должности директора КОПа до 2 июля 2019 года.

Решение вступает в силу немедленно, но его можно обжаловать в апелляционном суде в течение 5 дней. Обжалование не останавливает действие решения суда.

Напомним, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета.

Как известно, 22 марта Заводский райсуд Николаева повторно отстранил от должности директора КОПа Глеба Новоторова до мая из-за скандала по некачественному питанию детей в детских садах и школах. 14 мая Заводский райсуд Николаева избрал подозреваемому в служебной халатности Новоторову меру пресечения в виде личного обязательства.

Позже Николаевский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции об отстранении Глеба Новоторова с должности директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Николаева.