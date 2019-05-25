В июне стоимость газа для жителей Николаевской области вырастет на 38 копеек

В июне этого года жители Николаевской области будут платить за газ на 38 копеек больше - 8,81 гривен за куб.м..

Об этом говорится в сообщении «Николавгаз Сбыт».

В компании отмечают, что с мая бытовые потребители газа в зависимости от региона платят разную цену за природный газ. Но уже в июне его стоимость вырастет. Причиной таких изменений стало введение новых тарифов на транспортировку газа по магистральным газопроводам, а также колебания оптовой цены государственного монопольного поставщика. При этом, как отмечают в компании, тариф ООО «Николаевгаз Сбыт» остался неизменным и составляет не более 2,2% от стоимости газа.

«Такое нововведение вызвано решением НКРЭКУ ввести для АО «Укртрансгаз» фиксированные тарифы на услуги транспортировки природного газа. До сих пор тарифы транспортировки магистральными газопроводами, входящие в структуру цены газа, были разными для разных областей. Это позволяло держать цену газа для бытовых нужд на одном уровне по всей Украине. Но теперь транспортировщики получат за свои услуги фиксированную плату - так называемый «тариф для точки выхода с физическим расположением к прямым потребителям», то есть своеобразную абонплату за доставку газа магистральными газопроводами. И этот тариф составляет 19 коп. с каждого оплаченного бытовыми потребителями кубометра газа», - говорится в сообщении.

Кроме того, конечная цена для населения будет меняться ежемесячно в зависимости от колебаний оптовой цены газа государственного монопольного поставщика НАК «Нафтогаз Украины» с учетом его торговой наценки. В частности, в мае цена газа для региональных поставщиков от НАКа для бытовых нужд составляет 7 188,00 гривен за тыс куб м (с НДС), а с 1 июня вырастет до 7 558,80 гривен. Учитывая все изменения указанных составляющих, цена газа для николаевцев с 1 мая составляет 8432,93 гривен за тыс. куб.м, а в июне составит 8813 гривен за тыс. куб.м.

В компании «Николаевгаз Сбыт» отмечают, что такие изменения вызывают у них беспокойство, ведь это может привести к увеличению обращений потребителей относительно пересчета объемов потребленного газа.

– Несвоевременная передача показаний газовых счетчиков приводит к разногласиям между фактическим потреблением и расчетными начислениями. А теперь ежемесячные колебания цены могут привести и к значительным расхождениям в суммах, начисленных потребителям к оплате за газ. Поэтому мы обращаемся к нашим клиентам с просьбой своевременно передавать показания своих газовых счетчиков - с 1 по 5 число месяца, чтобы избежать недоразумений и необходимости делать перерасчеты. Информацию о том, как это сделать, можно найти на нашем официальном сайте в разделе «Как передать показания счетчика», - говорит директор ООО «Николаевгаз Сбыт» Наталья Левченко.

Информацию про полную структуру составляющих цены газа клиенты компании могут узнать из счетов за газ. А если счет не пришел в бумажном варианте, распечатать его можно из личного кабинета на официальном сайте, добавляют в компании.

Напомним, Кабмин и «Нафтогаз» после выборов согласовали незначительное снижение стоимости газа.