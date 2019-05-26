Facebook планирует запустить свою криптовалюту

Планы американской компании Facebook по запуску собственной системы платежей и криптовалюты в первом квартале 2020 года находятся на завершающей стадии.

Об этом сообщает ВВС.

Социальная сеть Facebook представит первые подробности летом 2019 года. На старте валюта GlobalCoin будет доступна в нескольких странах.

Пользователи соцсети смогут производить платежи без счёта в банке. Криптовалюта будет привязана к запасам обычных долларов.

В прошлом году глава Facebook Марк Цукерберг советовался с главой Банка Англии Марком Карни по поводу новой криптовалюты. Компания также обсуждала юридические вопросы с минфином США и сервисом переводов Western Union.

Напомним, как украинский хакер похитил у британской биржи криптовалюту на 700 тысяч гривен и проиграл все в азартные игры.