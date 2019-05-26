Разрыв в оплате мужского и женского труда в Украине составляет 25%, – Минсоцполитики

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В Украине разница в оплате труда мужчин и женщин составляет 25%.

Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Александра Чуркина, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

По словам замминистра, с проблемой разрыва в оплате труда мужчин и женщин сталкиваются множество стран. Для борьбы с этой проблемой в Украине приняли ряд законов, а также ратифицировали конвенцию Международной организации труда.

Отмечается, что Украина готовится к вступлению в Международную коалицию за равную оплату труда - международного объединения, в состав которого входят как правительства стран, так и частные компании, работодатели и структуры ООН.

Напомним, как в Киеве на участниц марша за права женщин напали праворадикалы.

Тарас Леонтян

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