«Передать Николаеву и сделать там досуговый центр», – депутат горсовета Дятлов готов выкупить у области бывший кинотеатр «Искра»

Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов готов приобрести у облсовета здание бывшего кинотеатра «Искра» за 400 тысяч гривен и обустроить там досуговый центр для жителей Заводского района.

Об этом он заявил в своем видеообращении к Виктории Москаленко, опубликованном на его странице в Facebook.

Как известно, ранее Виктория Москаленко выступила за продажу здания, заявив, что его сегодняшняя стоимость 197 тысяч гривен.

— Конечно, позиция несколько удивила, позиция в том, что единственный путь, который они видят - это приватизация бывшего кинотеатра «Искра», или же, по большому счету, просто продажа его. Хочется сказать главе Николаевского областного совета: помните, как в Простоквашино, для того, чтобы продать что-то ненужное, для начала нужно купить что-нибудь ненужное. Так вот, Николаевский областной совет никогда не покупал «Искру», никогда не строил «Искру». Николаевский областной совет получил «Искру» безвозмездно от городской громады для того, чтобы там разместить филармонию. И если уж вам сегодня это здание не нужно, а судя по тому состоянию, в котором сегодня находится «Искра», мы можем смело говорить, что вы ее бросили, вы ее фактически уничтожили, - заявил Игорь Дятлов.

В частности, депутат сообщил, что готов приобрести здание за 400 тысяч гривен и передать его на баланс городу Николаеву.

— Я выступаю к вам с таким предложением, чтобы вы, так сказать, сумели и в кресле удержаться, и за эти 5 лет хоть что-то хорошее сделать для городской громады. Я готов купить «Искру» за озвученную вами сумма в районе 400 тысяч гривен. Как депутат городского совета, как житель города Николаева, я готов ее купить. Для того, чтобы передать городу Николаеву и вместе с городской громадой сделать там досуговый центр для молодежи и для всех жителей Заводского района. Глава Николаевского областного совета, решение за вами. Мы готовы выступить инвесторами и помочь городу вернуть «Искру» и сделать там лучшее место в Заводском районе для досуга, - сказал Игорь Дятлов.

Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила оставить артистов Николаевской областной филармонии в Доме культуры строителей и продать кинотеатр «Искра», который находится на балансе филармонии.

В то же время депутаты Николаевского областного совета не знают, как по закону передать здание бывшего кинотеатра «Искра» в городскую собственность, опираясь только на письмо мэра Александра Сенкевича.

В июне 2018 года сообщалось о том, что вопрос о передаче кинотеатра «Искра» в городскую коммунальную собственность будет рассматриваться только после того, как в мэрии предоставят план использования объекта.

Также стоит отметить, что субвенцию, которую депутаты Николаевского городского совета согласились выделить Николаевской областной государственной администрации при формировании бюджета на 2019 год, до сих пор не выплачена в полном размере.

Пока в горсовете и облсовете обсуждается вопрос по передачи кинотеатра, неизвестные разбирают его фасад и помещения.

В то же время глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что вопрос о передаче бывшего кинотеатра «Искра» сейчас должны решить депутаты городского совета.

В частности, мэр Александр Сенкевич считает несправедливой инициативу главы облсовета Виктории Москаленко отдать здание бывшего кинотеатра «Искра» на приватизацию.

Также, нардеп от Николаевщины Борис Козырь заявил, что именно Виктория Москаленко за время своей каденции довела здание бывшего кинотеатра «Искра» до разрушения и обесценивания. И предложил ей написать заявление на увольнение.